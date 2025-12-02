बकाया बिल जमा करने पर मिल रही भारी छूट, उपभोक्ता जरूर से उठाएं एकमुश्त समाधान योजना का लाभ

जागरण संवाददाता, अमेठी। बकाया बिजली बिल वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना सोमवार से शुरू हो गई है। यह एकमुस्त समाधान योजना तीन चरणों में 28 फरवरी तक जारी रहेगी। खास बात यह है कि बकाएदार मासिक किस्तों में भी भुगतान कर सकेंगे।

मध्यांचल विद्युत उपखंड तिलोई के अधिशासी अभियंता राकेश रोशन ने बताया कि आज से चालू हुआ एक मुश्त समाधान अभियान विद्युत बिल बकायेदारों के लिए स्वर्णिम अवसर की तरह है। यह समाधान योजना तीन चरणों में 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। खास बात यह है कि इस बार पहली बार न केवल बकाया पर लगने वाला ब्याज यानी सरचार्ज माफ किया जाएगा, बल्कि बकाया मूलधन में भी राहत दी जा रही है।

ओटीएस को ''''बिजली बिल राहत योजना-2025'''' के बारे में बताते हुए अधिशासी अभियंता ने कहा कि योजना तीन चरणों में लागू होगी, जिसका पहला चरण एक दिसंबर अर्थात आज से, दूसरा चरण एक जनवरी से और तीसरा चरण एक फरवरी से लागू होगा। ओटीएस के लाभ में भी अलग-अलग चरणों में फर्क रहेगा।

यह योजना जनता के लिए सरकार का उपहार है और जनसहभागिता से जुड़ी अभूतपूर्व पहल है। सरकार की मंशा है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले दबा न रहे और साथ ही राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने। योजना से जहां सरकारी खजाने में राजस्व का इजाफा होगा, वहीं घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

प्रथम माह में विद्युत बकाए में ब्याज में 100 प्रतिशत और मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट मिल रही है, ऐसे में बकाएदार जितना जल्दी संभव हो योजना में पंजीयन करें। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अगर कोई उपभोक्ता अपना बकाया बिजली बिल एकमुश्त जमा करता है, तो उसे सरचार्ज में 100 प्रतिशत के साथ-साथ बकाए के मूलधन में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी।

मूलधन में यह छूट हर चरण में अलग-अलग होगी। पहले चरण में 25 प्रतिशत, दूसरे चरण में 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत है। जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण कर भुगतान करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। अधिशासी अभियंता ने बकाएदारों से अपील की है कि वे योजना का लाभ पहले ही चरण में बकाया बिल जमाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।

तिलोई के 41 हजार 381 उपभोक्ताओं को इसमें शामिल किया गया है। इन उपभोक्ताओं का कुल बकाया लगभग 103 करोड़ है। इसमें एलएमवी एक के 41 हजार 135 उपभोक्ता हैं, तथा एलएमवी 2 के 246 उपभोक्ता हैं। किस्तों में भुगतान पर भी मिलेगी छूट विद्युत बिल बकाएदार यदि किस्तों में भुगतान करते हैं तो भी छूट मिलेगी। किस्तों में भुगतान में 750 रुपये मासिक किस्त पर 10 प्रतिशत और 500 रुपये मासिक किस्त में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।