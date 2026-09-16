चौकीदार की बेटी ने रोशन किया नाम, गांव की गलियों से निकली और राष्ट्रीय स्तर पर लगा दी पदकों की झड़ी

ओम प्रकाश तिवारी, अमेठी। भागीपुर गांव की पहचान अब लंबी कूद में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहीं बेटी आयशा मिश्रा से होने लगी है। गांव की मिट्टी में अभ्यास कर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई पदक जीत चुकीं आयशा अब अंतरराष्ट्रीय फलक पर तिरंगा लहराने के लिए पसीना बहा रही हैं। लंबी कूद के साथ दौड़, त्रिकूद, रिले रेस और कबड्डी में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है।

चौकीदार सदाशिव मिश्र की बेटी आयशा ने सीमित संसाधनों के बीच खेल की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। गांव में ही अभ्यास के लिए ट्रैक तैयार कर उन्होंने अपने सपनों को उड़ान दी। कठिन परिश्रम, दृढ़ इच्छाशक्ति और लगातार अभ्यास के दम पर उन्होंने एक के बाद एक सफलता हासिल की। आज वह क्षेत्र की युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई हैं।

13 वर्ष की उम्र में शुरू किया सफर आयशा के पिता सदाशिव मिश्र मुंबई की एक कंपनी में चौकीदार हैं, जबकि मां मीरा मिश्रा गृहिणी हैं। महज 13 वर्ष की उम्र में आयशा ने गांव में ही ट्रैक बनाकर लंबी कूद और दौड़ का अभ्यास शुरू किया। संसाधनों का अभाव उनके हौसले के आगे कभी बाधा नहीं बना। लगन और मेहनत के बल पर वह लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं।

खेल कोटे से पीएचडी के लिए चयन आयशा ने जनता इंटर कालेज रामगंज से हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद गनपत सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर बीपीएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया। खेल कोटे के तहत उनका चयन प्रयागराज विश्वविद्यालय में एथलेटिक्स विषय में पीएचडी के लिए हुआ है।