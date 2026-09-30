अंबेडकरनगर के न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय बने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, पैतृक गांव मुस्कुराई में जश्न

अजय सिंह/विकास सिंह, अंबेडकरनगर। वकालत के पेशे से जज। फिर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश और दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश। अब सर्वाेच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति बनने की कठिन यात्रा। देवेंद्र कुमार उपाध्याय (डीके) की इस कामयाबी पर पैतृक गांव मुस्कुराई चहक रहा है। गांव के लाल के इस ओहदे पर पहुंचने से स्वजन व करीबी आह्लादित हैं। इनका कहना है कि इस कामयाबी के पीछे परिवार के शिक्षित और संस्कारी परिवेश और ईमानदारी ने अहम भूमिका निभाई।

मूलत : भियांव ब्लाक के मुस्कुराई गांव निवासी न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय ने लखनऊ विवि से विधि की शिक्षा पूरी की थी। 1991 में लखनऊ खंड पीठ में वकालत शुरू की थी। इसके बाद कामयाबी की सीढ़ियां लगातार चढ़ते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की खबर से घर-परिवार, गांव-जेवार के लोग ही नहीं, जनपदवासी विभिन्न माध्यमों से बधाई देते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं।

स्वजन बताते हैं कि डीके दो भाई थे। छोटे भाई वीरेंद्र उपाध्याय का सात वर्ष पहले बीमारी से निधन हो चुका है। वहीं, इनके पिता राम अकबाल उपाध्याय चार भाई हैं। रामअकबाल लखनऊ में राजस्व परिषद (रेवेन्यू बोर्ड) के वकील हैं। इनके दूसरे भाई राम आसरे उपाध्याय जौनपुर में नेवासे पर रहते हैं।

वहीं, स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवा दे चुके तीसरे नंबर के भाई त्रिभुवन उपाध्याय घर पर रहते हैं। चौथे राम मिलन उपाध्याय भी रेलवे से सेवानिवृत्त हैं। पत्नी एवं एक पुत्र समेत घर पर मौजूद त्रिभुवन उपाध्याय को भतीजे के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की खबर मिली तो खुशी से उछल पड़े। बोले कि इस ओहदे पर देखकर मन बहुत गदगद है।