दो माह बाद भी IPS अधिकारी की मां के हत्यारों की पहचान नहीं, पुलिस को विसरा रिपोर्ट का इंतजार

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्र की मां की हत्या और लूट की वारदात को दो माह बीत चुके हैं, लेकिन हत्यारों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस की पांच टीमें सिर्फ जांच में जुटी हैं। इंद्रा देवी के 15 करीबियों से कई दौर में पूछताछ की है। पुलिस अब दो लोगों को संदिग्ध मान रही है और मामले के राजफाश के लिए विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

मालीपुर के धवरुआ गांव के मजरे रूढ़ा निवासी इंद्रा देवी का शव 16 अगस्त सुबह उनके घर में मिला था। उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था और पहने हुए आभूषण गायब थे। मामले में लूट और हत्या का केस दर्ज किया गया। तीन डॉक्टरों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया। मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर विसरा सुरक्षित रखा गया।

इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों से पहले गांव के विद्यालय और बाद में थाने में पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। विसरा जांच के लिए 17 अगस्त को वाराणसी की लैब भेजा गया था। बताया जाता है कि रिपोर्ट मिलने में कम से कम 60 दिन लगते हैं।