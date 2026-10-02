कठुआ फायरिंग में जान गंवाने वाले CISF सहायक कमांडेंट का हो चुका था प्रमोशन, बनने वाले थे DC कमांडेंट

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जवान की फायरिंग में जान गंवाने वाले सीआइएसएफ के डाक्टर कमांडेंट अंकित पांडेय का प्रमोशन हो चुका था। जल्द दिल्ली हेड आफिस बुलाकर प्रमोशन लेटर सौंपा जाना था। एसी से डीसी कमांडेंट ग्रेड की सैलरी भी लग गई थी।

प्रमोशन के साथ कंधे पर तीन स्टार के बाद अशोक स्तंभ से सुशोभित होता। पहली पोस्टिंग पुणे में हुई थी और वही पर परीक्षा पास कर डाक्टर कमांडेंट के पद पर नियुक्ति हुई थी। बीते जनवरी माह में इनका स्थानांतरण कठुआ हुआ था। पत्नी प्रियंका के साथ शादी 2019 में हुई थी।

प्रियंका उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली है। ये फैशन डिजाइनर है, इनका वैवाहिक कार्यक्रम हल्द्वानी में हुआ था। इनके पिता रेलवे में नौकरी करते थे, जिनकी प्रियंका के बचपन में ही मौत हो गई थी। मां व भाई ने ही इनकी शादी किया।