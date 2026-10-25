गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल, अंबेडकरनगर की रामलीला में 5 दशक से मुस्लिम युवा बनते हैं अंगद-भरत

संवाद सूत्र, भीटी (अंबेडकरनगर)। 54 वर्षों से भीटी कस्बे की रामलीला गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल है। यहां, अंगद, भरत, जामवंत, वाणासुर व गुरु वशिष्ठ समेत कई किरदार मुस्लिम समुदाय के युवक निभाते हैं। मोहम्मद जुनैद अंगद, केवट तथा माली, मोहम्मद अकरम भरत, मोहम्मद नईम जामवंत, बाणासुर, मारीच और मोहम्मद समीर वानरराज नल और मोहम्मद आरजू गुरु वशिष्ठ का किरदार निभाते हैं।

तमाम अल्पसंख्यक युवक विभिन्न छोटे किरदार कर रामलीला की शोभा बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं दर्शक में भी उक्त समुदाय की बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी रहती है। दोनों समुदाय के दर्शक उनके अभिनय की तारीफ संग रामलीला का आनंद उठाते हैं। वे अपने किरदारों को संजीदगी से पेश कर आपसी भाईचारे का संचार करते हैं। अल्पसंख्यक किरदारों को देवी-देवताओं के गीत, प्रसंग, डायलॉग और चौपाई कंठस्थ है। इससे इतर वे सुंदरकांड, अखंड रामायण, दुर्गा पूजा आरती संग रामलीला में पूरी निष्ठा से सहयोग करते हैं।