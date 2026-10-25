काशी में यह सुबह सबसे अनोखी होती है, रामनगर की रामलीला में सूर्योदय संग होती है अनोखी आरती

जागरण संवाददाता, (रामनगर) वाराणसी। यह वो अनोखी रात होती है जब रात को भी सुबह का इंतजार मानो होता है। रामनगर की ऐत‍िहास‍िक रामलीला में यह सुबह उस पल का होता है जब अनोखी आरती को देखने के ल‍िए काशी का एक और लक्‍खा मेला परवान चढ़ता है।

रामनगर में श्रीराम राज्याभिषेक के बाद नगर की सड़कें सारी रात गुलजार रहीं। रविवार को भोर में होने वाली आरती को देखने के लिए लाखो की संख्या में लोग पूरी रात नगर में जगह जगह हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करते दिखे। सोमवार प्रातःकाल जैसे ही 5.43 बजे, काशिराज परिवार के अनन्त नारायण सिंह किले से बाहर आते हैं और हर हर महादेव के उदघोष से पूरा नगर गूंज उठता है।

भीड़ इतनी की मानो लोग पानी की तरह बह रहे हों। आस्था अपने चरम पर थी। काशिराज परिवार के अनन्त नारायण सिंह अपने राजपरिवार के सदस्यों व दरबारियों के साथ दुर्ग से पैदल चलकर अयोध्या मैदान पहुंचते हैं। सुबह 5 बजकर 48 मिनट पर भगवान भास्कर ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, माता कौशल्या ने अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान श्रीराम व सीता साथ मे खड़े भरत, लक्ष्मण, शत्रुध्न तथा श्रीराम के चरणों मे नतमस्तक भक्त शिरोमणि‍ हनुमान जी की आरती उतारी।

भोर की आरती के नाम से प्रसिद्ध इस आरती को लेने के लिए अयोध्या मैदान व आस पास के भवनों पर देर रात्रि से ही जमे लीलाप्रेमियो ने सपरिवार रंग-बिरंगी महताबी की लाल श्वेत रोशनी में इस अनुपम झाँकी को अपने मानस पटल पर अंकित कर लिया। अनन्त नारायण सिंह ने भी खड़े होकर राम राज्याभिषेक की आरती का दर्शन कर अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित परम्पराओं का बखूबी निर्वहन किया।