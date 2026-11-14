अंबेडकरनगर में मानसिक तनाव में युवक ने उठाया गलत कदम, घर में पंखे से लटककर दी जान

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। युवक ने छत के पंखे से दुपट्टे के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने जांच करते हुए स्वजन से पूछताछ की।

अकबरपुर के मोहसिनपुर मुहल्ले का युवक नंदकुमार उर्फ सोनू गौड़ की अविवाहित था। बताया जा रहा है कि वह किसी युवती से मोबाइल पर बातचीत करता था, जिसे लेकर वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहता था।

शुक्रवार की रात घर में दुपट्टे के सहारे से छत के पंखे से लटक कर जान दे दी। जानकारी होने पर स्वजन उसे फंदे से नीचे उतारा। सूचना पर कस्बा चौकी प्रभारी आदर्श प्रताप सिंह सिपाहियों के साथ पहुंचकर उसे अस्पताल भेजवाया, जहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।