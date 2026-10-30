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अंबेडकरनगर में दीपावली पर नहीं कटेगी बिजली, बत्तीगुल होते ही इन नंबरों पर तुरंत करें संपर्क

By Upendra Maurya Edited By: Abhijit Pathak
Published: Fri, 30 Oct 2026 03:27 PM (IST)

अंबेडकरनगर में दीपावली के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने विशेष तैयारी की है।

चार सब-डिवीजन कार्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित।

चार सब-डिवीजन कार्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित।

HighLights

  1. दीपावली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी।

  2. चार सब-डिवीजन में कंट्रोल रूम, 11 नोडल अधिकारी तैनात।

  3. शिकायतें 10 मिनट में हल होंगी, 24 घंटे निगरानी।

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। प्रकाश पर्व दीपावली के दौरान बिजली आपूर्ति में व्यवधान नहीं होगा। निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं। कहीं,बिजली आपूर्ति प्रभावित होती होने पर 10 मिनट में बहाल होगी। शहर में ट्रांसफार्मर जलने पर ट्राली ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था रहेगी।

चारों सब डिवीजन कार्यालयों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। यहां, 11 नोडल अधिकारियों का मोबाइल नंबर जारी किया गया है। साथ ही ट्रांसफॉर्मर, तार, इंसुलेटर, केबल का स्टाक है, लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। अकबरपुर शहर संग 42 बिजली उपकेंद्रों पर चार सदस्यीय विशेष टीम बनी है।

चारों सब डिवीजन कार्यालयों पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। कंट्रोलरूम धनतेरस से सुबह दस बजे से ही शुरू हो गए हैं। नौ नवंबर शाम तक प्रभावी रहेंगे। यहां 24 घंटे निगरानी को कर्मचारी तैनात रहेंगे।

6 से संचालित होगा कंट्रोल रूम:

कंट्रोल रूम छह नवंबर से सुबह 10 बजे से शुरू क्रियाशील होगा। यह 9 नवंबर शाम तक प्रभावी रहेगा। 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए कर्मचारी तैनात रहेंगे। यहां आने वाली शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाएगा। रात और दिन में अलग-अलग टीमें लगाई जाएंगी। अधीक्षण अभियंता ने समस्त अधिशासी अभियंताओं व एसडीओ के साथ बैठक कर निर्देश दिया है।

कंट्रोल रूम का नंबर-

मुख्य कंट्रोल रूम नंबर-9415099672

अकबरपुर डिवीजन-9415901485

आलापुर डिवीजन-9415099196

जलालपुर डिवीजन-9415901499

टांडा डिवीजन-9453004805

नोडल अधिकारी नंबर-

शाहजादपुर-9415901504

अकबरपुर- 9415901495

कटेहरी-9415090148

भीटी-8005489655

जलालपुर-8005489651

नेवादा-9453010884

टांडा- 8005494578

इल्तिफातगंज-8005494581

आलापुर-9453004813

बसखारी-9415099194

तेंदुआई कला-8218873218

अधीक्षण अभियंता रजनीश श्रीवास्तव ने बताया कि चारों डिवीजनों में कंट्रोल रूम का गठन समस्या निस्तारण के लिए होगा। यहां 11 नोडल अधिकारियों की तैनाती पूरी है। कंट्रोल रूम व नोडल अधिकारी के नंबर सार्वजनिक कर दिए गए हैं। शिकायत का तत्काल निस्तारण होगा।

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