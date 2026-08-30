घर के आसपास हो रही है बिजली चोरी? अब अपने स्मार्टफोन से ऐसे करें शिकायत; नाम भी रहेगा सीक्रेट

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। बिजली चोरी करने वालों पर नकेल कसने के लिए बिजली विभाग और सख्त हो गया है‌ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम बिजली चोरी रोकने के लिए अब जनता को सीधे हथियार दे दिया है। अब आपको बिजली दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

सिर्फ अपने स्मार्टफोन से ही आप बिजली चोरी की शिकायत कर सकते हैं, और वो भी बिना अपना नाम-पता बताए। अधीक्षण अभियंता रजनीश श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यांचल विद्युत निगम uppcl.org पर जाकर ‘बिजली मित्र ’पोर्टल, bijlimitra.uppcl.org विकल्प चुनें और बिजली चोरी से जुड़ी सूचना दर्ज कर सकेंगे।

नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। दर्ज बिजली चोरी की मुकदमे: मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की विजिलेंस टीम ने जिला मुख्यालय से ग्रामीणांचल तक बिजली चोरी रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाकर फरवरी से अब तक 500 मुकदमे दर्ज किए गए।

बिजली चोरी के सर्वाधिक मामले अकबरपुर के हैं जबकि टांडा दूसरे नंबर पर है। निगम के चारों डिवीजन में 42 बिजली उपकेंद्रों से शहरी समेत देहात के 163 फीडर संचालित हैं। इससे चार लाख 30 हजार उपभोक्ताओं को प्रति माह औसतन 250 मिलियन यूनिट बिजली दी जाती है।

इसके सापेक्ष बिल की वसूली 40 फीसद नहीं हो पा रही है। चोरी रोकने के लिए विजिलेंस टीम संवेदनशील इलाकों में चेकिंग अभियान चला रही है। बिजली चोरी में चिह्नित हुए इलाके: विजिलेंस टीम के अनुसार भीटी, कटेहरी, सेनपुर, महरुआ, जाफरगंज, टांडा, इब्राहिमपुर, अलीगंज, केदारनगर, हंसवर, बसखारी, रफीगंज, नेवादा, रामनगर, न्यौरी, कल्याणपुर, जहांगीरगंज तथा रामनगर को बिजली चोरी के मामले में चिह्नित किया गया है। यहां हर माह 50 हजार से अधिक यूनिट बिजली चोरी होती है। वहीं, राजस्व वसूली के मामले में बहुत पीछे है।