अंबेडकरनगर में मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों ने की फायरिंग, बाइक में टक्कर से राहगीर की मौत

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। तमंचे के बल पर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक से मोबाइल छीन लिया। फायरिंग कर तमंचा लहराते हुए भाग रहे बदमाशों ने राहगीर की बाइक में टक्कर मार दी। इससे राहगीर की मौत हो गई।

पुलिस चार बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एक बदमाश भाग गए। पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध असलहा व चार मोबाइल बरामद हुआ है। घटना से बाजारवासियों में आक्रोश और दहशत का माहौल है। आलापुर के बरमसापुर गांव का युवक सलिल मौर्य सोमवार को दोपहर में खेत की सिंचाई कर रहा है। दो बाइक से पांच बदमाश पहुंचे और तमंचे के बल पर मोबाइल छीन कर भागने लगे। युवक ने शोर मचाया तो राहगीरों ने पीछा किया। तेज रफ्तार बाइक से भाग रहे बदमाशों ने फायरिंग किया।

इस दौरान संतुलन बिगड़ने से डगडहवा चौराहे के निकट सामने से आ रहे संतकबीरनगर के घनघटा के शनिचरा बाजार निवासी महेंद्र यादव की बाइक में टक्कर मार दिया। इससे राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान बदमाशों की दूसरी बाइक भी भिड़ गई। इससे पांचों बदमाश गिर गए। दुर्घटना के दौरान बदमाशों का तमंचा नीचे गिर गया। इस दौरान राहगीरों और बाजारवािसयों ने साहस दिखाते हुए चारों बदमाशों को पकड़ लिया, जबकि एक भागने गया।