अंबेडकरनगर में प्रेम विवाह के छह महीने बाद सिरफिरे पति ने पत्नी और सास पर चाकू से किया हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल

संवाद सूत्र, किछौछा। सिरफिरे पति ने नित्यक्रिया के लिए गई पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। बीच-बचाव कर रही सास को भी चाकू मार दिया। पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। आलापुर के संदहा मजगवां निवासी जयचंद ने गांव की मिथिलेश से लगभग छह माह पूर्व प्रेम विवाह किया था।

दोनों जिला मुख्यालय पर रह रहे थे। एक सप्ताह गांव लौटे तो मिथिलेश अपनी मां शोभावती के पास चली गई। जयहिंद अपने घर रहने लगा। मंगलवार की रात किसी बात से नाराज जयहिंद ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। इससे चेहरे पर गहरी चोट लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गई।