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अंबेडकरनगर में प्रेम विवाह के छह महीने बाद सिरफिरे पति ने पत्नी और सास पर चाकू से किया हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल

By Omkar Verma Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Wed, 23 Sep 2026 11:45 PM (IST)

अंबेडकरनगर के किछौछा में एक सिरफिरे पति ने प्रेम विवाह के छह माह बाद अपनी पत्नी और बीच-बचाव करने आई ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. सिरफिरे पति ने पत्नी और सास पर चाकू से हमला किया।

  2. प्रेम विवाह के छह माह बाद किछौछा में हुई घटना।

  3. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

संवाद सूत्र, किछौछा। सिरफिरे पति ने नित्यक्रिया के लिए गई पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। बीच-बचाव कर रही सास को भी चाकू मार दिया। पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। आलापुर के संदहा मजगवां निवासी जयचंद ने गांव की मिथिलेश से लगभग छह माह पूर्व प्रेम विवाह किया था।

दोनों जिला मुख्यालय पर रह रहे थे। एक सप्ताह गांव लौटे तो मिथिलेश अपनी मां शोभावती के पास चली गई। जयहिंद अपने घर रहने लगा। मंगलवार की रात किसी बात से नाराज जयहिंद ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। इससे चेहरे पर गहरी चोट लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

बीच-बचाव कर रही सास पर भी चाकू के वार से घायल हुई है। इय दौरान मारपीट में जयहिंद भी घायल हो गया। थानाध्यक्ष शशांक शुक्ल ने बताया कि मिथिलेश के पिता मंगरू राम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

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