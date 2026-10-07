'सिर्फ धान नहीं, डूबा किसानों का अरमान', अंबेडकरनगर में बेमौसम बारिश से खेत बने तालाब

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। खेत में खड़ी फसल देखकर जिन किसानों के चेहरे पर कुछ दिन पहले तक मुस्कान थी,मंगलवार को उसकी आंखें नम थीं। माथे पर चिंता की लकीरें थीं। मेहनत से तैयार धान की फसल पानी में डूबी है। किसान पानी में डूबीं बालियों को निहार रहे थे तो कुछ गिरी फसल को उठाकर बचाने की कोशिश कर रहे थे। प्रकृति की लगातार दूसरी चोट ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।

गत दिनों चक्रवाती तूफान ''''अर्नब'''' के जख्म अभी भरे भी नहीं थे। सोमवार शाम पश्चिमी विक्षोभ ने फिर झटका दे दिया। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि ने बची-खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। खेत जलमग्न हो गए। हालांकि, मंगलवार सुबह मौसम साफ हुआ, चटख धूप रही। अधिकतम तापमान 30 डिग्री पर पहुंचा तो किसान क्षतिग्रस्त फसल को बचाने में जुट गए। कटेहरी के रामलखन की आंखें भर आईं। बालियों को हाथ में उठाते हुए वह बोले, इस फसल के लिए दिन-रात मेहनत की थी।