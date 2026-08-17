अंबेडकरनगर में आजमगढ़ के वृद्ध की संदिग्ध मौत, पुल के नीचे मिले थे घायल

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। बेटी के घर रहे आजमगढ़ के वृद्ध पिता संदिग्धावस्था में पुल के नीचे घायलावस्था में पाए गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी।

आजमगढ़ के अहिरौला के बेराव गांव के वंशराज की पुत्री सुमा की शादी आलापुर के अछती गांव के राम औतार के साथ हुई है। वर्षों से वंशराज अपनी पुत्री के घर रहते थे।

रविवार की शाम घर से वह गांव के बाहर नित्यक्रिया के लिए गए थे। काफी देर तक वापस नहीं लौटे तो स्वजन की परेशानी बढ़ गयी। वे संभावित स्थानों पर उनकी तलाश करने लगे। इस दौरान वह गांव के पास सड़क की पुलिया के नीचे बेहोशी की हालत में घायल पाए गए। उनकी पुत्री के देवर योगेंद्र ग्रामीणों संग उन्हें आलापुर सीएचसी ले गए।