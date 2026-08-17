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अंबेडकरनगर में आजमगढ़ के वृद्ध की संदिग्ध मौत, पुल के नीचे मिले थे घायल

By Omkar Verma Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Mon, 17 Aug 2026 07:13 PM (IST)

आजमगढ़ के एक वृद्ध व्यक्ति अंबेडकरनगर में अपनी बेटी के घर के पास पुल के नीचे संदिग्ध अवस्था में घायल पाए गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामल ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. आजमगढ़ के वृद्ध अंबेडकरनगर में संदिग्ध हालत में मृत।

  2. पुल के नीचे घायल मिले, इलाज के दौरान मौत।

  3. पुलिस जांच जारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार।

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। बेटी के घर रहे आजमगढ़ के वृद्ध पिता संदिग्धावस्था में पुल के नीचे घायलावस्था में पाए गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी।
आजमगढ़ के अहिरौला के बेराव गांव के वंशराज की पुत्री सुमा की शादी आलापुर के अछती गांव के राम औतार के साथ हुई है। वर्षों से वंशराज अपनी पुत्री के घर रहते थे।

रविवार की शाम घर से वह गांव के बाहर नित्यक्रिया के लिए गए थे। काफी देर तक वापस नहीं लौटे तो स्वजन की परेशानी बढ़ गयी। वे संभावित स्थानों पर उनकी तलाश करने लगे। इस दौरान वह गांव के पास सड़क की पुलिया के नीचे बेहोशी की हालत में घायल पाए गए। उनकी पुत्री के देवर योगेंद्र ग्रामीणों संग उन्हें आलापुर सीएचसी ले गए।

हालत नाजुक देख चिकित्सक ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। रविवार की रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। स्वजन को आशंका है कि असंतुलित होकर पुल से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हुए थे। कोतवाल बीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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