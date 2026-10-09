अंबेडकरनगर में बुलडोजर मॉडल में सजेंगे पंडाल, चटख होगा देशभक्ति का रंग

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। शारदीय नवरात्र में इस बार शहर की दुर्गा पूजा में भक्ति के साथ देशभक्ति और सनातन संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। अकबरपुर शहर के मालीपुर रोड पर कारगिल के बलिदानियों को समर्पित म्यूजियम श्रद्धालुओं में देशप्रेम का भाव जगाएगा।

वहीं फव्वारा तिराहा पर बुलडोजर मॉडल व मालीपुर रोड पूर्वी नाका के पास डमरू वाला पंडाल आकर्षण का केंद्र बनेगा। तहसील तिराहा पर खाटू श्याम दरबार व पहितीपुर रोड पर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर की प्रतिकृति श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी।

जय भवानी दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष विक्रम जायसवाल की ओर से कारगिल म्यूजियम के आकार का पंडाल तैयार किया जा रहा है। इसमें भारतीय सैनिकों की प्रतिमाओं के साथ हिमालय की बर्फीली चोटियों का दृश्य उकेरा जाएगा। पंडाल के जरिए कारगिल युद्ध के वीर बलिदानियों के शौर्य और त्याग को याद किया जाएगा। समिति का उद्देश्य मां दुर्गा की आराधना के साथ युवाओं और बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाना भी है। वहीं, फव्वारा तिराहे पर बाबा के बुलडोजर मॉडल की तर्ज पर पंडाल बनाया जा रहा है। माफिया के विरुद्ध कार्रवाई के प्रतीकात्मक संदेश के रूप में तैयार किया जा रहा है। तहसील तिराहा पर खाटू श्याम दरबार की झलक श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी।

पंडालों को आकर्षक और जीवंत रूप देने के लिए बंगाल से आए कारीगर दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। कहीं ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं रंग-रोगन और सजावट का काम चल रहा है। दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ 17 अक्टूबर 21 तक कार्यक्रम चलेगा।