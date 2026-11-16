अंबेडकरनगर में हादसे के बावजूद जर्जर नाव से नदी पार करने को मजबूर हैं स्कूली बच्चे और आम लोग

संवाद सूत्र, भियांव (अंबेडकरनगर)। करमुल्लाहपुर के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर बिना मल्लाह के जर्जर नाव से नदी पार करने को मजबूर हैं। गत दिनों गांव की युवती नेहा नदी पार कर घर लौट रही थी, तभी बीच में नाव पलट गई थी। आसपास मौजूद लोगों ने बाहर निकाला। पिछले पांच साल में ऐसी दर्जन भर घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से स्थायी समाधान नहीं हुआ है।

ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से लकड़ी का पुल बनाया था, जो तेज बहाव में बह गया। इस संबंध में ‘दैनिक जागरण’ में खबर प्रकाशित होने के बाद तत्कालीन एसडीएम हरिशंकर लाल ने नाव की व्यवस्था कराई थी। वर्ष 2023 में 13 मई को घाट पर रपटा पुल बनवाने की मांग को लेकर ग्रामीण बैनर लगाकर धरने पर बैठे थे।

ग्रामीण शेरबहादुर यादव के मुताबिक नदी के दोनों किनारों पर बांस लगाकर रस्सी बांधी गई है। नाव में सवार लोग नदी पार करते समय इसी रस्सी को पकड़े रहते हैं। नाव में बने सुराख तारकोल से बंद किए गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे फिर खुल गए।

पूर्व जिला पंचायत सदस्य जयप्रकाश यादव ने बताया कि पानी में डूबी नाव को रोज सुबह 10 से 15 लोग मिलकर बाहर निकालते हैं। इसी नाव से बच्चों को स्कूल पहुंचाया जाता है। डूबने से बचने के लिए नाव में बाल्टी रखी जाती है, जिससे यात्री उसमें भरता पानी निकालते रहते हैं।

लेखपाल संतोष कुमार ने बताया कि घाट पर टांडा से मल्लाह बुलाया गया था, लेकिन उचित पारिश्रमिक न मिलने के कारण अब तक दो नाविक काम छोड़ चुके हैं। सरकारी दिहाड़ी 339 रुपये है, जबकि कोई नाविक 500 रुपये प्रतिदिन से कम पर काम करने को तैयार नहीं है। लेखपाल के अनुसार, वह अब तक 42 हजार 500 रुपये अपनी जेब से दे चुके हैं।