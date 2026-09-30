अंबेडकरनगर: धागा मिल में काम करने वाली 21 महिलाएं फूड प्वाइजनिंग का शिकार, डाल-चावल खाने से बगड़ी तबीयत

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। पार्थ ट्रेड धागा मिल की कैंटीन में भोजन के बाद 21 महिला कर्मी व प्रशिक्षु युवतियां फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गईं। इसमें कुछ युवतियां कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण लेने वाली हैं।

अधिकांश 18 से 22 साल की हैं। सभी को मेडिकल कॉलेज के अस्पताल लाया गया, 17 को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। पता चला है कि सभी ने आलू-बैंगन की सब्जी, रोटी, चावल व दाल खाई थी। आशंका है कि बैंगन की सब्जी ही विषाक्त हो गई या फिर इस पर पेस्टीसाइड के प्रभाव से ऐसा हुआ।

मिल में मंगलवार को तड़के तकरीबन तीन बजे काम करने वाली और प्रशिक्षण ले रहीं कुछ युवतियों ने पेट में दर्द होने और उल्टी की शिकायत की। इसके बाद मिल प्रशासन ने कुछ दवाएं दीं। पहले मामले को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर सुबह करीब 10 बजे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल लाया गया।

मुख्य चिकित्साधीक्षक बृजेश कुमार डाक्टरों की टीम लेकर इलाज में जुट गए। थोड़ी देर बाद सीएमओ डा. प्रमोद कुमार, एसडीएम संजीव कुमार भी मेडिकल पहुंच गए और मरीजों से बात की। घटना के तकरीबन 12 घंटे बाद भी पीड़ितों के परिवारजन मेडिकल कालेज तक नहीं पहुंचे न ही कोई मिला।