अंबेडकरनगर : शादीशुदा युवक पर विवाह का झांसा देकर युवती से 10 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप, FIR दर्ज

संवाद सूत्र, भीटी (अंबेडकरनगर)। युवती को शादी का झांसा देकर उसके ही गांव का शादी शुदा युवक 10 वर्षों से दुष्कर्म करता रहा। अब उसने शादी से इन्कार कर दिया। आरोपित दो बच्चों का बाप है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया है। मामला अहिरौली के एक गांव का है।

पीड़िता के मुताबिक गांव का ही आलम वर्ष 2016 में उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया तथा शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद गुमराह कर उसने दूसरे से शादी कर ली। विरोध करने पर आरोपित ने शीघ्र ही पीड़िता से शादी कर शहर ले जाने का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। एक सप्ताह पहले इसकी जानकारी आरोपित की पत्नी व स्वजन को हो गई।

पत्नी ने पीड़िता को बुलाकर आपत्ति की। इससे आहत पीड़िता ने आरोपित पर शादी का दबाव बनाया अन्यथा की स्थिति में मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी। इससे मामला गंभीर हो गया। कई दिनों से चल रहे विरोध-विवाद के बाद आरोपित ने मंगलवार की शाम शादी से इन्कार कर दिया।