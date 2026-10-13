अंबेडकर नगर: चौकीदारों का बढ़ा मानदेय, 5 लाख तक मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में पुलिस का सहयोग करने वाले चौकीदारों के मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि की गई है। अब उन्हें 3500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। मंगलवार को पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ग्राम प्रहरियों के सम्मान समारोह का सजीव प्रसारण किया गया।

इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले चौकीदारों को सम्मानित कर उत्साह बढ़ाया गया। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि चौकीदार ग्रामीण क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की रोकथाम और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

गांवों में होने वाली घटनाओं की समय से सूचना उपलब्ध कराने के साथ पुलिस और ग्रामीणों के बीच समन्वय स्थापित करने में अहम योगदान है। डीएम ईशा प्रिया ने कहा कि चौकीदारों के प्रयासों से पुलिस को स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं, जिससे अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने चौकीदारों के कार्यों की सराहना करते हुए पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया।