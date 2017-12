ट्विटर के जरिए राष्ट्रपति कोविंद ने की संगम की तारीफ

इलाहाबाद यात्रा को लेकर ट्विटर पर उनकी सक्रियता को देख लगता है कि वह इलाहाबाद के दौरे से काफी प्रभावित हुए।

इलाहाबाद [मनीष मिश्र]। महामहिम रामनाथ कोविंद अपने दो दिवसीय इलाहाबाद की यात्राा से काफी प्रभावित हुए। शायद यही कारण रहा कि वह यहां की हर एक गतिविधियों को ट्विटर के जरिए अपने फॉलोवरों तक पहुंचाते रहे। उन्होंने अपने ट्विटर संदेश में जहां एक तरफ संगम का बखान किया तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 'न्याय ग्राम परियोजना' को भी अच्छी पहल बताया।

Visited the Sangam at Allahabad - the confluence of holy rivers Ganga, Yamuna, Saraswati and a symbol of unity and Indian tradition #PresidentKovind pic.twitter.com/5G0WkV1QLK