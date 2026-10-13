एमएलसी चुनाव 2026: हैरान करने वाली है आधी आबादी की भागीदारी, अलीगढ़ में पुरुषों से 9066 कम महिलाएं

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। आधी आबादी की भागीदारी की बात भले ही हर क्षेत्र में होती हो, लेकिन विधान परिषद के स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में महिलाएं पुरुषों से काफी पीछे हैं। जिले में दोनों निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से 9066 अधिक है।

मतदाता बनने के आंकड़े बताते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी अभी 40 प्रतिशत के आसपास ही है। ऐसे में महिला मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए जागरूकता बढ़ाने की जरूरत सामने आती है। दोनों मतदाता सूची में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 40 फीसद जिला प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 39141 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 23183 पुरुष और 15958 महिलाएं हैं। यानी यहां पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से 7225 अधिक है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या करीब डेढ़ गुना है। यह अंतर बताता है कि मतदाता बनने के मामले में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की गुंजाइश है।

7047 मतदाता में 2603 महिलाएं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी तस्वीर इससे अलग नहीं है। यहां कुल 7047 मतदाता हैं। इनमें 4444 पुरुष व 2603 महिलाएं शामिल हैं। इस क्षेत्र में भी पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से 1841 अधिक है। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम बनी हुई है।