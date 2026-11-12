हार्ट अटैक ही नहीं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी बन रहा जानलेवा; युवाओं में टेंशन के कारण दिख रहे लक्षण

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। हृदय रोग अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा। कम उम्र में भी हृदय की गंभीर बीमारियां सामने आ रही हैं। 30 से 40 वर्ष की आयु के लोगों में हार्ट के साथ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के मामले भी अब चिंता बढ़ा रहे हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह ऐसी स्थिति है, जिसमें हृदय के निचले हिस्से (वेंट्रिकल) की धड़कन असामान्य रूप से तेज हो जाती है। इससे हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता प्रभावित होती है और गंभीर स्थिति में अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जाता है।

हार्ट एंड चेस्ट हास्पिटल के एमडी डा. हर्षदीप सिंघल का कहना है कि ऐसे मामले विशेष रूप से हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों के साथ उन लोगों में अधिक देखने को मिलते हैं, जिनके परिवार में पहले से हृदय रोग का इतिहास रहा है।

अनियमित खानपान, अत्यधिक भोजन के बाद ब्लड शुगर बढ़ना और लगातार मानसिक तनाव भी हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण भी हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ाने वाले कारकों में शामिल है। दीपावली के बाद प्रदूषण मानक से कई गुना अधिक बढ़ चुका है, जो ऐसे मरीजों के लिए खतरनाक है।

डॉ. सिंघल के कई बार लोग सीने में हल्के दर्द, धड़कन तेज होने या सांस फूलने जैसे लक्षणों को सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही गंभीर स्थिति का कारण बन सकती है। खासकर कम उम्र के लोगों को ऐसे संकेतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय पर ईसीजी और अन्य जरूरी जांच के माध्यम से समस्या की पहचान कर उपचार शुरू किया जा सकता है। सामान्यत: 30 वर्ष की आयु के बाद नियमित स्वास्थ्य जांच जरूरी है।