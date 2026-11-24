जागरण संवाददाता, अलीगढ़। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। मंगलवार को मैरिस रोड स्थित राज पैलेस से दोनों भाइयों की घुड़चढ़ी धूमधाम से निकली। इस दौरान परिवार के सदस्य व करीबी रिश्तेदार उत्सव के रंग में नजर आए। मंत्री संदीप सिंह और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह ने परिवार के साथ जमकर नृत्य किया।

उनके पिता, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र व एटा के पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया भी बेटे की खुशी में थिरकते नजर आए। संदीप सिंह का विवाह मेघना चौधरी और सौरभ सिंह का विवाह अंतरा त्यागी से होना है। दोनों भाइयों का विवाह 26 नवंबर को दिल्ली में होगा। समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जोया पैलेस में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 27 नवंबर को इसी स्थल पर रिसेप्शन का कार्यक्रम प्रस्तावित है।