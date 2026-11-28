जागरण संवाददाता, अलीगढ़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान रबी की फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक करा सकते हैं। इसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर व सरसों सहित रबी की फसलें शामिल हैं। फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा तथा कीट व रोगों से होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संयुक्त कृषि निदेशक श्रवण कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। फसल को नुकसान होने पर योजना के प्रविधानों व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र किसानों को बीमा दावा क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाता है। वे बीमा कराने की प्रक्रिया सरल है।

जो किसान ऋणी केसीसी धारक हैं, उनका बैंक के माध्यम से बीमा किया जाएगा। गैर ऋणी किसान ऑनलाइन पोर्टल https://pmfby.gov.in, कामन सर्विस सेंटर, सहकारी समितियों, बैंकों अथवा अधिकृत बीमा कंपनी के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, खतौनी/ भूमि अभिलेख की प्रति, बैंक खाते का विवरण तथा मोबाइल नंबर आवश्यक होंगे।