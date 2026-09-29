बारिश से बर्बाद फसलों का सर्वे जारी: अलीगढ़ में सुबह खेतों पर पहुंचे लेखपाल, पात्र किसानों को मिलेगा मुआवजा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बरसात से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राजस्व विभाग की टीमें लगातार गांवों में सर्वे कर रही हैं। मंगलवार को भी सुबह से लेखपालों की टीमें गांव-गांव पहुंचीं और प्रभावित खेतों में फसल क्षति का जायजा लिया। डीएम के निर्देश पर सभी तहसीलों में सर्वे का काम जारी है। इसमें जनप्रतिनिधियों और किसानों का भी सहयोग लिया जा रहा है।

खेतों में देखी फसल। बरसात से बर्बाद फसलों का सर्वे करने गांव-गांव पहुंच रहीं टीमें सर्वे के दौरान प्रभावित किसानों, बोई गई फसल, नुकसान का क्षेत्रफल और फसल को हुई वास्तविक क्षति का ब्योरा जुटाया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र किसान सर्वे से छूटने न पाए। इसके लिए एसडीएम और तहसीलदारों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।