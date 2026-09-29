बारिश से बर्बाद फसलों का सर्वे जारी: अलीगढ़ में सुबह खेतों पर पहुंचे लेखपाल, पात्र किसानों को मिलेगा मुआवजा
अलीगढ़ में शनिवार की बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राजस्व विभाग की टीमें लगातार ...और पढ़ें
HighLights
राजस्व विभाग की टीमें फसलों के नुकसान का आकलन कर रही हैं।
लेखपाल खेतों में फसल क्षति का जायजा ले रहे हैं।
पात्र किसानों को एसडीआरएफ मानकों के तहत कृषि अनुदान मिलेगा।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बरसात से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राजस्व विभाग की टीमें लगातार गांवों में सर्वे कर रही हैं। मंगलवार को भी सुबह से लेखपालों की टीमें गांव-गांव पहुंचीं और प्रभावित खेतों में फसल क्षति का जायजा लिया। डीएम के निर्देश पर सभी तहसीलों में सर्वे का काम जारी है। इसमें जनप्रतिनिधियों और किसानों का भी सहयोग लिया जा रहा है।
खेतों में देखी फसल।
बरसात से बर्बाद फसलों का सर्वे करने गांव-गांव पहुंच रहीं टीमें
सर्वे के दौरान प्रभावित किसानों, बोई गई फसल, नुकसान का क्षेत्रफल और फसल को हुई वास्तविक क्षति का ब्योरा जुटाया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र किसान सर्वे से छूटने न पाए। इसके लिए एसडीएम और तहसीलदारों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
मंगलवार सुबह से लेखपालों ने शुरू किया सर्वे।
पात्र किसानों को मिलेगा मुआवजा
सर्वे पूरा होने के बाद पात्र किसानों का विवरण राहत पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। शासन के निर्धारित एसडीआरएफ मानकों के अनुसार किसानों को कृषि निवेश अनुदान दिया जाएगा। जिन किसानों के खेतों का सर्वे नहीं हुआ है, वे संबंधित लेखपाल या तहसील प्रशासन को इसकी सूचना दे सकते हैं।
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अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) प्रमोद कुमार ने बताया कि सर्वे की लगातार समीक्षा की जा रही है। पात्र किसानों को नियमानुसार जल्द राहत दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।