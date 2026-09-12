'पहले नेतागिरी कर लो, बाद देख लूंगा', नाम हटाने को दारोगा ने मांगी रिश्वत और बिगड़े बोल; अलीगढ़ SSP ने किया सस्पेंड

संवाद सहयोगी, दादों (अलीगढ़)। नाबालिग का नाम मुकदमे से हटाने के एवज में लेनदेन के आरोप में दादों थाने में तैनात दारोगा राकेश कश्यप को एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मामले से संबंधित ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। एसएसपी ने दारोगा के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं।

क्षेत्र के गांव सिंधौली निवासी व्यक्ति और उनके 13 वर्षीय बेटे के खिलाफ बीते दिनों मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। वायरल ऑडियो में दारोगा के पीड़ित पक्ष से बातचीत करने का दावा किया जा रहा है। बातचीत में बच्चे का नाम मुकदमे से हटाने के एवज में लेनदेन की बात सामने आने का आरोप है।