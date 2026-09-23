ब्लैक जैकेट और कैप में जनता की सुरक्षा जांचने रात में निकले SSP नीरज जादौन, पुलिस गश्त और ड्यूटी देखी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहर में रात के समय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने देर रात विभिन्न प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने नादा पुल से लेकर रेलवे स्टेशन तक भ्रमण कर पुलिस की रात्रि ड्यूटी, गश्त और चेकिंग व्यवस्था का जायजा लिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सतर्कता भी परखी गई।

एसएसपी ने नादा पुल, सुतमील चौराहा, मसूदाबाद, कटपुला, रसलगंज, अतरौली अड्डा और रेलवे स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था देखी। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों से ड्यूटी के संबंध में जानकारी ली और चेकिंग व्यवस्था को परखा। प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बनाए रखने के निर्देश दिए।