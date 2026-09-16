अलीगढ़ को बड़ी सौगात: 9.53 हेक्टेयर में बनेगी नई यूनिवर्सिटी, यूपी कैबिनेट ने दी हरी झंडी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अलीगढ़ में सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को हुई मंत्रि परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय की प्रायोजक संस्था को आशय-पत्र जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत होगी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि निजी क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से विद्यार्थियों को प्रदेश में ही उच्च शिक्षा के अधिक विकल्प मिलेंगे। सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय अलीगढ़ के नगरीय क्षेत्र के ग्राम सारसौल, तहसील कोल में 9.530 हेक्टेयर यानी 23.55 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा।

उच्च स्तरीय समिति ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रायोजक संस्था को आशय-पत्र जारी करने की संस्तुति की थी। प्रदेश में वर्तमान में 52 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। दो वर्ष में प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस विश्वविद्यालय के संचालन का पत्र जारी किया जाएगा।

25 साल से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय, अब विश्वविद्यालय के रूप में होगा विस्तार अब इस विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ होने के साथ ही सांई समूह की शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्ष पुरानी यात्रा को अब नया विस्तार मिलने जा रहा है। समूह की ओर से वर्तमान में श्री साईं आयुर्वेदिक कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत करीब पांच एकड़ क्षेत्रफल में हुई थी।

लंबे समय से यहां विभिन्न व्यावसायिक एवं उच्च शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। करीब साढ़े सात हजार छात्र-छात्राएं यहां से पढ़ाई कर चुके हैं। श्री साईं आयुर्वेदिक कॉलेज में अब तक बीएमएस, एमडी, एमएस, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, डीफार्मा, एमफार्मा व बीफार्मा जैसे पाठ्यक्रम संचालित होते रहे हैं।

इसके अलावा फिजियोथेरेपी, डीएलएड, बीटीसी की पढ़ाई भी कराई जा रही है। यानी समूह की गतिविधियां चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा तक फैली हुई हैं। अब इसी कॉलेज के निकट नए विश्वविद्यालय की स्थापना से शैक्षिक गतिविधियों को व्यापक स्वरूप मिलने की उम्मीद है।