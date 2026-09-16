17 September Ka Mausam: पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश के आसार, देखें आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आज जारी ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 6 से 7 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम और छिटपुट बारिश होने का अनुमान जताया गया है।

पूर्वी यूपी में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 16 सितंबर से 21 सितंबर तक वाराणसी, सोनभद्र, आजमगढ़ और बलिया समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल कुछ ही स्थानों पर छिटपुट बारिश या हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि 22 सितंबर को मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने का अनुमान है।

पश्चिमी यूपी में ऐसा होगा मौसम का हाल वहीं दूसरी ओर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 16 से 18 सितंबर के दौरान छिटपुट स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके बाद 19 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने का अनुमान है।