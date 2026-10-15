क्रिकेटर रिंकू सिंह के घर से डॉग गायब, बहन ने लगाई सोशल मीडिया पर तलाश की गुहार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के अलीगढ़ स्थित आवास से उनका चार साल का पालतू कुत्ता मंगलवार को अचानक गायब हो गया है। गोल्डन कलर के लेब्राडोर ब्रीड के डॉग का नाम बरुड़ो बताया गया है। उसके लापता होने से परिवार के लोग चिंतित हैं। रिंकू सिंह का परिवार शहर की ओजोन सिटी में रहता है।

कुत्ते के नहीं मिलने पर रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से उसे तलाशने में मदद की अपील की है। परिवार को उम्मीद है कि लोगों की मदद से बरुड़ो जल्द मिल जाएगा। कुत्ते की तलाश की जा रही है। कॉलोनी के लोग भी डॉग की तलाश में जुटे हैं।