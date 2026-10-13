राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति: हार्ड कॉपी और बायोमेट्रिक सत्यापन की अंतिम तिथि नजदीक

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लंबित आवेदनों को लेकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त हो गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कैंपस के छात्र-छात्राओं के आवेदनों की 14 अक्टूबर तक हार्ड कापी जमा करने और बायोमीट्रिक प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। तय समयसीमा तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं, जिसके जिम्मेदारी उनकी ही होगी।

विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार 12 अक्टूबर तक 274 आवेदन फाइनल सबमिट किए जा चुके हैं। इनमें 138 नवीन और 136 नवीनीकरण के आवेदन शामिल हैं। इसके बावजूद हार्ड कापी जमा करने और बायोमीट्रिक कराने की रफ्तार धीमी बनी हुई है। ऐसे में आवेदन करने के बाद भी जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं करने वाले विद्यार्थियों के आवेदन लंबित हैं।

आरएमपीएसयू कैंपस से प्राप्त 274 आवेदन फाइनल सबमिट उपकुलसचिव पवन कुमार ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन फाइनल सबमिट कर दिया है, वे 14 अक्टूबर तक उसकी हार्ड कापी जमा करने के साथ बायोमीट्रिक प्रक्रिया भी पूरी करा लें। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे भी निर्धारित समयसीमा को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें और जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराएं, ताकि छात्रवृत्ति की अग्रिम कार्यवाही समय से की जा सके।