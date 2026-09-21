पंजाब के नशीली दवाओं के केस की कड़ी पहुंची अलीगढ़, मेडिकल स्टोर संचालक के ठिकाने पर दबिश

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पंजाब में नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़े मामले की जांच की आंच अलीगढ़ तक पहुंच गई। रविवार शाम पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम ने क्वार्सी क्षेत्र के नगला पटवारी में दबिश दी। टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक सुभान से जुड़े ठिकाने पर तलाशी ली और संभावित नशीली दवाओं की तलाश में बरामदगी की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही।

क्वार्सी पुलिस के अनुसार पंजाब में नशीली दवाओं के मामले में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। उससे पूछताछ के दौरान अलीगढ़ के सुभान से जुड़े इनपुट सामने आने की बात पंजाब पुलिस ने स्थानीय पुलिस को बताई। इसी जानकारी के आधार पर पंजाब पुलिस की टीम नगला पटवारी पहुंची और संबंधित ठिकाने पर तलाशी ली।

पूछताछ में सामने आया अलीगढ़ कनेक्शन

पंजाब पुलिस ने स्थानीय पुलिस को बताया कि वहां पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर अलीगढ़ में माल की तलाश की जा रही है। इसी क्रम में टीम ने नगला पटवारी में कार्रवाई की। हालांकि, तलाशी के दौरान क्या बरामद हुआ, इसकी जानकारी पंजाब पुलिस की ओर से अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

दबिश के बाद क्षेत्र में चर्चा रही कि पुलिस टीम मेडिकल स्टोर संचालक सुभान को भी अपने साथ पंजाब ले गई है। क्वार्सी पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। स्थानीय पुलिस के अनुसार अलीगढ़ से किसी व्यक्ति को पंजाब पुलिस द्वारा साथ ले जाने की जानकारी फिलहाल नहीं है।