कटोरा लेकर शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह के आवास पर धरना, 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती-2018 के अभ्यर्थियों का अनोखा प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। 68500 सहायक शिक्षक भर्ती-2018 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह के मेरिस रोड स्थित आवास पर धरना दिया। अभ्यर्थी हाथों में कटोरे लेकर पहुंचे और सरकार से लंबित नियुक्तियों का रास्ता साफ करने की मांग की।

अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के अनुसार ओबीसी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में पांच प्रतिशत की छूट दी जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा में उनकी उम्र बढ़ रही है और भविष्य प्रभावित हो रहा है।