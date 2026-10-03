'भारत ही दिखा सकता है दुनिया को सुख और शांति का मार्ग', अलीगढ़ में संपर्क प्रमुख रामलाल बोले- RSS राष्ट्र निर्माण में जुटा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल ने कहा कि दुनियाभर में उथल-पुथल मची हुई है, भारत ही दुनिया को सुख और शांति का मार्ग दिखा सकता है। राष्ट्र की समस्याओं के समाधान का नाम ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है।

संघ के कार्यकर्ता सेवा, शिक्षा और सामाजिक समरसता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि देशभर में चल रहे सेवा प्रकल्पों को और विस्तार देने की जरूरत है, ताकि समाज की समस्याओं का समाधान समाज की सहभागिता से ही हो सके।

बोले-राष्ट्र की एकता को बनाए रखना सभी का दायित्व, आगे आए समाज सिंघारपुर स्थित केशव सेवा धाम समिति के 24वें वार्षिकोत्सव में शुक्रवार को ‘राष्ट्र निर्माण में पूर्वोत्तर राज्यों की भूमिका’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि रामलाल ने कहा कि कोई भी परिवर्तन आंदोलन से नहीं आता, बल्कि रचनात्मक कार्यों से समाज में स्थायी बदलाव स्थापित होता है। संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। संघ द्वारा देशभर में करीब 700 छात्रावास संचालित हैं, जिनमें आधे से अधिक पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चों के लिए हैं। यहां बच्चों को शिक्षा के साथ राष्ट्रभावना से जोड़ने का काम किया जा रहा है।

केशव सेवा धाम के वार्षिकोत्सव में विचार रखते आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल। सौ आयोजक संपर्क प्रमुख रामलाल ने कहा कि पूर्वोत्तर में संघ के कार्यकर्ताओं ने विपरीत परिस्थितियों में भी सेवा कार्य जारी रखा है। कई ने बलिदान तक दिया। राष्ट्र की एकता को बनाए रखना सभी का दायित्व है। स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए समाज को आगे आना होगा। कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के बीच सेवा कार्यों का विस्तार किए जाने की जरूरत है।

केशव सेवा धाम के वार्षिकोत्सव में आए आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल वृंदावन से आए संत अनंतवीर दास ने कहा कि केशव सेवा धाम बच्चों को शिक्षा के साथ राष्ट्र और समाज से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। क्षेत्र छात्रावास प्रमुख अनिल ने कहा कि हमने पूर्वोत्तर राज्यों में कार्य शुरू किया तब जाकर मिशनरियों ने पलायन शुरू किया। हमारे छात्रावासों के बच्चे सीआईएसएफ, शिक्षण व कानून आदि क्षेत्र में गए।