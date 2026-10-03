'भारत ही दिखा सकता है दुनिया को सुख और शांति का मार्ग', अलीगढ़ में संपर्क प्रमुख रामलाल बोले- RSS राष्ट्र निर्माण में जुटा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल ने कहा कि भारत ही दुनिया को सुख और शांति का ...और पढ़ें
HighLights
भारत दुनिया को सुख-शांति का मार्ग दिखा सकता है: रामलाल।
संघ राष्ट्र निर्माण, सेवा, शिक्षा और सामाजिक समरसता में जुटा।
पूर्वोत्तर राज्यों में संघ के सेवा प्रकल्पों का विस्तार आवश्यक है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल ने कहा कि दुनियाभर में उथल-पुथल मची हुई है, भारत ही दुनिया को सुख और शांति का मार्ग दिखा सकता है। राष्ट्र की समस्याओं के समाधान का नाम ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है।
संघ के कार्यकर्ता सेवा, शिक्षा और सामाजिक समरसता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि देशभर में चल रहे सेवा प्रकल्पों को और विस्तार देने की जरूरत है, ताकि समाज की समस्याओं का समाधान समाज की सहभागिता से ही हो सके।
बोले-राष्ट्र की एकता को बनाए रखना सभी का दायित्व, आगे आए समाज
सिंघारपुर स्थित केशव सेवा धाम समिति के 24वें वार्षिकोत्सव में शुक्रवार को ‘राष्ट्र निर्माण में पूर्वोत्तर राज्यों की भूमिका’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि रामलाल ने कहा कि कोई भी परिवर्तन आंदोलन से नहीं आता, बल्कि रचनात्मक कार्यों से समाज में स्थायी बदलाव स्थापित होता है। संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। संघ द्वारा देशभर में करीब 700 छात्रावास संचालित हैं, जिनमें आधे से अधिक पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चों के लिए हैं। यहां बच्चों को शिक्षा के साथ राष्ट्रभावना से जोड़ने का काम किया जा रहा है।
केशव सेवा धाम के वार्षिकोत्सव में विचार रखते आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल। सौ आयोजक
संपर्क प्रमुख रामलाल ने कहा कि पूर्वोत्तर में संघ के कार्यकर्ताओं ने विपरीत परिस्थितियों में भी सेवा कार्य जारी रखा है। कई ने बलिदान तक दिया। राष्ट्र की एकता को बनाए रखना सभी का दायित्व है। स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए समाज को आगे आना होगा। कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के बीच सेवा कार्यों का विस्तार किए जाने की जरूरत है।
केशव सेवा धाम के वार्षिकोत्सव में आए आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल
वृंदावन से आए संत अनंतवीर दास ने कहा कि केशव सेवा धाम बच्चों को शिक्षा के साथ राष्ट्र और समाज से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। क्षेत्र छात्रावास प्रमुख अनिल ने कहा कि हमने पूर्वोत्तर राज्यों में कार्य शुरू किया तब जाकर मिशनरियों ने पलायन शुरू किया। हमारे छात्रावासों के बच्चे सीआईएसएफ, शिक्षण व कानून आदि क्षेत्र में गए।
पूर्वोत्तर के बच्चों ने लोकनृत्य व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मनमोहा
केशव सेवा धाम में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चों ने अपनी स्थानीय भाषाओं में लोकनृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर मनमोह लिया। असम, मणिपुर, अरुणांचल आदि स्थानों के बच्चे, जिन्हें हिंदी उच्चारण में दिक्कत होती हैं, उनसे लयबद्ध हनुमान चालीसा सुनकर हर कोई चकित रह गया। बच्चों ने जूडो कराटे का प्रदर्शन करके रोमांचित कर दिया।
इससे पूर्व नारायण इंटरनेशनल, नोएडा से उद्योगपति नवीन कुमार अग्रवाल और कार्यक्रम अध्यक्ष इन्द्रमणि पाठक ने भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
संचालन सह संयोजक जयप्रकाश सारस्वत व अनुपमा अग्रवाल ने संचालन किया। समिति अध्यक्ष श्याम नारायण अग्रवाल और संयोजक अनूप गुप्ता ने आभार जताया। संजय अग्रवाल ने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
यह भी पढ़ें- संत प्रेमानंद के शिष्य दीपक लोधी की मौत का खुलासा: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया प्राइवेट पार्ट काटने और गिरने का सच
यह भी पढ़ें- अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह को झटका: पैतृक संपत्ति विवाद में अलीगढ़ तहसील कोर्ट से याचिका खारिज, चाची को हाईकोर्ट से राहत
ये रहे उपस्थित
सांसद सतीश गौतम, हाथरस सांसद अनूप वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह शहर विधायक मुक्ता राजा, कोल विधायक अनिल पाराशर, इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी, परवीन अग्रवाल, डा. राजीव अग्रवाल, विभाग प्रचार प्रमुख भूपेंद्र शर्मा, वरिष्ठ प्रचारक गंगा राम, प्रचारक मनीराम, राकेश साईं, अनिल नवरंग, पूर्व संगठन मंत्री दिनेश शर्मा, प्रांत के सह शारीरिक प्रमुख रामशंकर, विभाग संघचालक राजकुमार सिंह, विभाग प्रचारक गोविंद, डा. शन्नो रानी आदि अतिथि मौजूद रहे।