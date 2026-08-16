सावन के तीसरे सोमवार पर अलीगढ़ में ट्रैफिक डायवर्जन: बाईपास से जाएंगी रोडवेज बस, भारी वाहनों की NO Entry

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। श्रावण मास के तीसरे सोमवार 17 अगस्त को मंदिरों में उमड़ने वाली भीड़ और कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए यातायात पुलिस ने जिले में व्यापक डायवर्जन लागू किया है। शहर में भारी और कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर कई मार्गों पर प्रतिबंध रहेगा।

सारसौल चौराहे से नादा पुल होते हुए खैरेश्वर मंदिर तक, एटा चुंगी से दुबे पड़ाव होकर कंपनी बाग चौराहा तथा हरिदासपुर कट से खैरेश्वर चौराहे तक नो-ट्रैफिक जोन रहेगा। एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाओं के वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दिल्ली-खुर्जा की ओर से आने वाले वाहन दिल्ली और खुर्जा की ओर से शहर व खैरेश्वर चौराहे की तरफ आने वाले भारी वाहनों को टोल गभाना से डायवर्ट किया जाएगा। ये वाहन दौरऊ मोड़ से खैर, गौमत, जट्टारी होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे से मथुरा, आगरा व कानपुर की ओर जा सकेंगे।

एटा-कानपुर की ओर जाने वाले वाहन खैर से इगलास, सासनी और सिकंदराराऊ होकर निकलेंगे। खैर-टप्पल और मथुरा की ओर से आने वालों का मार्ग बदला खैर-टप्पल की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को खैर से गोंडा, इगलास और सोमना की ओर डायवर्ट किया जाएगा। हल्के वाहनों को मूसेमऊ, जिरौली मोड़ और हरिदासपुर तिराहे से जीटी रोड की ओर भेजा जाएगा। मथुरा-इगलास की ओर से आने वाले भारी वाहनों को पुराने बाईपास स्थित मथुरा पेट्रोल पंप गंदानाला से वन चेतना केंद्र मडराक की ओर डायवर्ट किया जाएगा। आगरा, कानपुर और एटा से आने वाले वाहनों पर भी रोक आगरा की ओर से आने वाले भारी वाहनों को सासनी गेट की तरफ प्रवेश नहीं मिलेगा। इन्हें एनएच-34 से होकर भेजा जाएगा। कानपुर और एटा की तरफ से आने वाले वाहन सिकंदराराऊ-हाथरस अथवा अकराबाद-नानऊ होते हुए सासनी, इगलास, गोंडा और खैर की ओर जा सकेंगे। इसके बाद गभाना होकर बुलंदशहर, गाजियाबाद और दिल्ली की तरफ जाने का मार्ग रहेगा।