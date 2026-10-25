यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई इनोवा, हादसे में कार मालिक की गई जान

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जट्टारी- टप्पल यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार तड़के तेज गति से जा रही अनियंत्रित इनोवा कार आगे चल रही सीमेंट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में कार सवार स्वामी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया।

पुलिस के अनुसार, दिल्ली निवासी 55 वर्षीय गिर्राज पुत्र राधेश्याम रविवार सुबह अपने चालक विनोद यादव के साथ इनोवा कार से पैतृक गांव ग्वालियर से दिल्ली लौट रहे थे। सुबह करीब 6:45 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर 57वें माइलस्टोन के पास सिमरौठी चौकी क्षेत्र में उनकी कार अनियंत्रित होकर आगे चल रही सीमेंट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गिर्राज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक विनोद यादव गंभीर रूप से घायल हो गया।