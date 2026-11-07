एएमयू छात्रसंघ चुनाव: 'नारी शक्ति' का जलवा, उपाध्यक्ष पर इशरा नईम सहित कई छात्राओं ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत

संतोष शर्मा, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के छात्रसंघ चुनाव में इस बार नारी सशक्तिकरण की मजबूत झलक देखने को मिली। आठ साल बाद हुए चुनाव में छात्राओं ने न सिर्फ बढ़-चढ़कर भागीदारी की, बल्कि अलग-अलग पदों पर जीत दर्ज कर छात्र राजनीति में अपनी बढ़ती ताकत का अहसास भी कराया। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में छात्राओं ने छात्रसंघ के विभिन्न पदों पर जीत हासिल की है।

अध्यक्ष पद के चुनाव में 16 साल बाद किसी महिला प्रत्याशी ने दावेदारी की तो उपाध्यक्ष पद पर भी महिला प्रत्याशियों की भागीदारी ने सबका ध्यान खींचा। इशरा नईम ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर नया इतिहास रच दिया। वह इस पद पर निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी हैं।

16 साल बाद अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरी महिला प्रत्याशी इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर आमिना इरशाद ने अपनी दावेदारी पेश की। वहीं, उपाध्यक्ष पद पर भी नशरा नईम और इरफा खान मैदान में थीं। इससे पहले छात्रसंघ की राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी इतनी प्रभावी नहीं रही थी। इस बार छात्राओं ने चुनाव लड़ने से लेकर जीत हासिल करने तक अपनी मजबूत भागीदारी दिखाई।

खास बात यह रही कि छात्रसंघ की कैबिनेट में भी पांच छात्राओं ने जगह बनाई। इनमें हानिया खान, अरीबा दिलशाद, शाजिया शमीम, अनिका रुम्मान राही और शाहीन परवीन शामिल हैं। इसके अलावा एएमयू कोर्ट के छात्र प्रतिनिधियों में फैकल्टी आफ यूनानी मेडिसिन से आमिना फैजान और फैकल्टी आफ कामर्स से इलमा मशरूफ ने जीत दर्ज की।

उपाध्यक्ष पद पर रचा इतिहास, कैबिनेट और कोर्ट में भी छात्राओं की मौजूदगी एएमयू के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी डॉ. राहत अबरार का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्राओं का जीतकर आना विश्वविद्यालय के लिए अच्छा संकेत है। छात्राएं अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं और उनके लिए आगे आकर आवाज उठा रही हैं। छात्रसंघ में उनकी बढ़ती भागीदारी दूसरी छात्राओं को भी आगे आने और नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करेगी। यह बदलाव विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में महिलाओं की बढ़ती स्वीकार्यता को भी दर्शाता है।

विद्यार्थियों के कल्याण के लिए काम करेगी यूनियन : कुलपति कुलपति प्रो. नईमा खातून ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों, कैबिनेट सदस्यों और एएमयू कोर्ट के छात्र प्रतिनिधियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने एक बार फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। निष्पक्षता और सावधानी के साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, प्राक्टर, संकायों के डीन और विश्वविद्यालय प्रशासन की सराहना की। उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों का भी आभार जताया। उम्मीद जताई कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ अपने साथी विद्यार्थियों के कल्याण के लिए काम करेंगे।

पहली बार कोर्ट मेंबर बन रचा इतिहास 1981 से शुरु हुए छात्र कोटा से कोर्ट मेंबर के चुनाव के लिए अभी तक कोई महिला प्रत्याशी नहीं जीती थी। इस बार यह मिथक भी टूट गया। आमिना फैजान और इलमा मशरूफ ने जीत दर्ज कर सबको चोका दिया।

छात्र प्रतिनिधियों का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता था विद्यार्थियों के बीच से उपाध्यक्ष और सचिव का चुनाव होता था। वर्ष 1920 में विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद कुलपति क्लब के अध्यक्ष बने और उपाध्यक्ष तथा सचिव के पदों पर विद्यार्थियों का चुनाव जारी रहा। यानी शुरुआत में विश्वविद्यालय प्रशासन के शीर्ष पदाधिकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाते थे, जबकि छात्र प्रतिनिधियों का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता था।