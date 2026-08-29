एक्टर चंद्रचूड़ सिंह का पैतृक संपत्ति विवाद गहराया, भाई ने अलीगढ़ पुलिस को दिए बयान; फर्जी वसीयत का आरोप

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। संपत्ति विवाद को लेकर फिल्म अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह व के उनके भाई अभिमन्यु सिंह ने पुलिस जांच अधिकारी के समक्ष बयान दिए।

पैतृक विवाद को लेकर उन्होंन अपनी चाची सहित सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज और आपराधिक साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

अभिमन्यु सिंह ने आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपये की पैतृक संपत्ति और पुरानी हवेली को कथित फर्जी वसीयत के आधार पर हड़पने और बेचने का प्रयास किया गया। उनका दावा है कि यह वसीयत उनके दादा हरेंद्र पाल सिंह की मृत्यु से एक दिन पहले तैयार की गई थी, जबकि वह गंभीर रूप से बीमार और बिस्तर पर थे।