एक्टर चंद्रचूड़ सिंह का पैतृक संपत्ति विवाद गहराया, भाई ने अलीगढ़ पुलिस को दिए बयान; फर्जी वसीयत का आरोप
अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह और उनके भाई अभिमन्यु सिंह ने अलीगढ़ में पैतृक संपत्ति विवाद को लेकर पुलिस जांच अधिकारी के ...और पढ़ें
HighLights
अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने पैतृक संपत्ति विवाद में बयान दर्ज कराए।
चाची सहित सात लोगों पर फर्जी वसीयत का आरोप लगाया गया।
करोड़ों की पैतृक संपत्ति हड़पने के प्रयास का मामला दर्ज।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। संपत्ति विवाद को लेकर फिल्म अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह व के उनके भाई अभिमन्यु सिंह ने पुलिस जांच अधिकारी के समक्ष बयान दिए।
पैतृक विवाद को लेकर उन्होंन अपनी चाची सहित सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज और आपराधिक साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
अभिमन्यु सिंह ने आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपये की पैतृक संपत्ति और पुरानी हवेली को कथित फर्जी वसीयत के आधार पर हड़पने और बेचने का प्रयास किया गया। उनका दावा है कि यह वसीयत उनके दादा हरेंद्र पाल सिंह की मृत्यु से एक दिन पहले तैयार की गई थी, जबकि वह गंभीर रूप से बीमार और बिस्तर पर थे।
सात लोगों को किया गया है नामजद
मामले में गायत्री देवी, जय सिंह, अंजनी सिंह समेत सात लोगों को नामजद किया गया है। थाना रोरावर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही सभी पक्षों के बयान लिए जाएंगे।