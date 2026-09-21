अलीगढ़ में चावल कारोबारियों के बीच खूनी संघर्ष, फायरिंग से गांव में दहशत

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मडराक क्षेत्र के हाजीपुर चौहट्टा में रविवार देर रात चावल कारोबार से जुड़े दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। मौके से कारतूस के खोखे बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, कमालपुर निवासी शिवकुमार ठाकुर, सहारा कला निवासी बंटी प्रधान और बरोठा निवासी धर्मेंद्र प्रधान राशन के चावल का कारोबार करते हैं। तीनों लोग फेरी लगाने वाले लोगों से राशन का चावल खरीदने हैं। बंटी प्रधान और धर्मेंद्र प्रधान आपस में दोस्त हैं।