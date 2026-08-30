अलीगढ़ पुलिस की कार्रवाई से नाखुश पति-पत्नी पानी की टंकी पर चढ़े: SSP को बुलाने की मांग, आत्महत्या की धमकी दी

संवाद सूत्र, जट्टारी (अलीगढ़)। पुलिस कार्रवाई से नाखुश एक पति-पत्नी रविवार सुबह कस्बा स्थित चामड़ मंदिर के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। दोनों ने आत्महत्या करने की धमकी देते हुए एसएसपी को मौके पर बुलाने की मांग की। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए।

गांव दुर्गापुर निवासी टीटू पुत्र प्यारेलाल अपनी पत्नी के साथ सुबह पानी की टंकी पर चढ़ गया। टंकी पर पहुंचने के बाद दोनों आत्महत्या करने की धमकी देने लगे। पुलिस कार्रवाई से नाखुश पति-पत्नी पानी की टंकी पर चढ़े टीटू ने मीडियाकर्मियों से वार्ता में आरोप लगाया कि रक्षाबंधन के दिन गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने उसकी मां और बहन के साथ मारपीट व छेड़छाड़ की थी। आरोप है कि इस दौरान उनकी ईको कार को भी लाठी-डंडों से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। टीटू के अनुसार, घटना के बाद उसी दिन थाने पहुंचकर छेड़छाड़ और मारपीट की शिकायत की गई थी।

आरोप है कि चौकी प्रभारी ने मामले में भेदभाव करते हुए आरोपित युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई करने के बजाय शांतिभंग की कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षुब्ध होकर दोनों पति-पत्नी पानी की टंकी पर चढ़ गए।

थाना प्रभारी के कार्रवाई के आश्वासन पर दो घंटे बाद उतरे काफी देर तक समझाने के प्रयास के बावजूद दोनों नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद मीडियाकर्मियों ने पहल करते हुए टंकी पर चढ़कर दोनों से बातचीत की और मोबाइल फोन के माध्यम से थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार से वार्ता कराई। थाना प्रभारी ने मामले में नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद करीब दो घंटे बाद दोनों पति-पत्नी पानी की टंकी से नीचे उतर आए।