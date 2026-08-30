27 साल तक चली पशु चोरी की सुनवाई: न वादी आया न गवाह... आगरा कोर्ट ने बरी किया 55 साल का व्यक्ति

जागरण संवाददाता, आगरा। रकाबगंज के कुतलूपुर पुलिया के पास 27 वर्ष पहले हुई पशु चोरी के मामले में आरोपित किशन को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। वादी मुकदमा अदालत में गवाही देने नहीं पहुंचा, जबकि एक गवाह भी मुकर गया।

दो मई 1998 को दर्ज कराया था मुकदमा कुतलूपुर ईदगाह निवासी चंद्र मोहन ने दो मई 1998 को थाना रकाबगंज पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि दोपहर करीब तीन बजे कुतलूपुर पुलिया के पास कई सुअर घूम रहे थे। तभी आटो में तीन व्यक्तियों ने एक पशु चुराकर आटो में लाद लिया। पशु की चीख सुनकर चंद्र मोहन और अन्य मुहल्ले के लोगों ने आरोपितों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में किशन के अलावा मोती और संजीव के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज हुआ था।