जागरण संवाददाता, अलीगढ़। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए भाजपा ने अलीगढ़ में संगठन के मौजूदा नेतृत्व पर ही भरोसा जताया है। संगठन पर्व के तहत उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा में अलीगढ़ महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा और जिला अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह को फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने नए चेहरों को मौका देने के बजाय मौजूदा अध्यक्षों को दोबारा जिम्मेदारी देकर संगठन में निरंतरता बनाए रखने का फैसला किया है।

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते पार्टी संगठन में बड़े बदलाव से बचना चाहती है। नए अध्यक्षों की नियुक्ति से संगठन के भीतर नए समीकरण बनने और पदाधिकारियों के बीच मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती थी। ऐसे में मौजूदा नेतृत्व को दोहराकर पार्टी ने संगठनात्मक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की है। दोनों अध्यक्षों को संगठन की कार्यशैली, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का अनुभव भी है।