Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दीवाली की बासी मिठाइयां अब तक खा रहे तो हो जाएं सावधान, सेहत का हो सकता है भारी नुकसान

By Vinod Bharti Edited By: Sakshi Gupta
Published: Thu, 12 Nov 2026 11:24 AM (IST)

त्योहारों के बाद बची बासी मिठाइयां खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।

ये तस्वीर AI द्वारा जनरेट की गई है।

ये तस्वीर AI द्वारा जनरेट की गई है।

HighLights

  1. बासी मिठाइयां खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा।

  2. दूध-मावा की मिठाइयों में बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं।

  3. निर्माण तिथि जांचें, खराब मिठाई का सेवन न करें।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। त्योहार के बाद घरों में बची मिठाइयों को कई दिनों तक खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूध, मावा और छैना से बनी मिठाइयां जल्दी खराब हो सकती हैं।

इन्हें लंबे समय तक सामान्य तापमान पर रखने से बैक्टीरिया पनपने का खतरा रहता है। ऐसी मिठाइयां खाने से उल्टी, दस्त, पेट दर्द व फूड प्वाइजनिंग की शिकायत हो सकती है।

मिठाई खरीदते समय उसके निर्माण व उपयोग की अंतिम तिथि जरूर देखें। खुले में रखी, रंग या गंध बदली मिठाई न खाएं। बची मिठाई को उचित तापमान पर सुरक्षित रखें और संदेह होने पर इस्तेमाल न करें। पेट संबंधी परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लें।

डॉ. मोहसिन रजा, वरिष्ठ सर्जन

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।