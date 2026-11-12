दीवाली की बासी मिठाइयां अब तक खा रहे तो हो जाएं सावधान, सेहत का हो सकता है भारी नुकसान

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। त्योहार के बाद घरों में बची मिठाइयों को कई दिनों तक खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूध, मावा और छैना से बनी मिठाइयां जल्दी खराब हो सकती हैं।

इन्हें लंबे समय तक सामान्य तापमान पर रखने से बैक्टीरिया पनपने का खतरा रहता है। ऐसी मिठाइयां खाने से उल्टी, दस्त, पेट दर्द व फूड प्वाइजनिंग की शिकायत हो सकती है।