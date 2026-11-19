जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष नोमान अशरफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, लेकिन बिलकिस बानो के साथ नाइंसाफी हुई है। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए।

यूनियन हाॅल में मीडिया से बातचीत में नोमान अशरफ ने कहा कि इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजा गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और मामले की न्यायिक समीक्षा करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मामले में आरोपितों की रिहाई के फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की कि वे मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और तीन तलाक के मुद्दे पर कानून बनाया गया है। ऐसे में बिलकिस बानो को भी न्याय दिलाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।