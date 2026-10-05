AMU छात्र संघ बहाली आंदोलन ने पकड़ा राजनीतिक रंग, सरकार और प्रशासन पर साधा निशाना

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में छात्र संघ बहाली और चुनाव की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। सोमवार को धरना 15वें दिन भी जारी रहा। सुबह से ही छात्र डक प्वाइंट स्थित धरना स्थल पर जुटने लगे। रविवार को सपा नेता सुमैया राणा ने धरने में पहुंचकर छात्रों का समर्थन किया और सरकार व विश्वविद्यालय इंतजामिया पर निशाना साधा।

सोमवार को डॉ. आंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया (डीएएसएफआई) के प्रदेश सचिव आदित्य गौतम को धरने को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। छात्र संघ बहाली और चुनाव की मांग को लेकर 21 सितंबर से चल रहे धरने में निलंबित छात्र यासिर फहद भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्र नेता प्रशासन से बातचीत कर मांगों का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच धरने से जुड़े घटनाक्रम और छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर भी माहौल गर्म है।

रविवार को सुमैया राणा ने लगाए थे आरोप रविवार को धरना स्थल पर पहुंचीं सुमैया राणा ने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से इंतजामिया को बातचीत करने की बात कही। उन्होंने सवाल उठाया कि छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र अपने बुनियादी मुद्दों को लेकर कई महीनों से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों में हुए छात्र आंदोलनों का भी उल्लेख किया।