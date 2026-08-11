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    अलीगढ़ में मामूली कहासुनी के बाद घर में घुसकर मारपीट, बुजुर्ग महिला को पीटने का वीडियो वायरल, मुकदमा

    By Shivam Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 09:14 PM (IST)

    अलीगढ़ के नगला पदम गांव में कांवड़ यात्रा के दौरान हुई मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में मारपीट हो गई। घर में घुसकर हुई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, ...और पढ़ें

    नगला पदम में मारपीट करते लोग।

    नगला पदम में मारपीट करते लोग।

    HighLights

    1. नगला पदम गांव में मामूली कहासुनी पर विवाद।

    2. घर में घुसकर लाठी-डंडों से मारपीट की गई।

    संवाद सूत्र, चंडौस (अलीगढ़)। नगला पदम गांव में मामूली कहासुनी को लेकर मंगलवार को दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट किए जाने का दृश्य दिखाई दे रहा है

    पुलिस ने पीड़ित की तैयारी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। गांव नगला पदम निवासी अंजना पत्नी जितेंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा हरिद्वार से कांवड़ लेकर वापस आया था। दूसरे पक्ष के लोग भी उसके साथ कांवड़ यात्रा पर गए थे। आरोप है कि रास्ते में दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी, जिसे उसी समय समाप्त कर दिया गया था

    आरोप है कि मंगलवार को दूसरे पक्ष के लोग उनके घर में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए परिजनों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है।

    इंस्पेक्टर राजवीर सिंह परमार ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। मामले में लकी, मनीष, तरेश, योगेश, शीला के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है ।

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