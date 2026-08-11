अलीगढ़ में मामूली कहासुनी के बाद घर में घुसकर मारपीट, बुजुर्ग महिला को पीटने का वीडियो वायरल, मुकदमा

संवाद सूत्र, चंडौस (अलीगढ़)। नगला पदम गांव में मामूली कहासुनी को लेकर मंगलवार को दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट किए जाने का दृश्य दिखाई दे रहा है

पुलिस ने पीड़ित की तैयारी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। गांव नगला पदम निवासी अंजना पत्नी जितेंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा हरिद्वार से कांवड़ लेकर वापस आया था। दूसरे पक्ष के लोग भी उसके साथ कांवड़ यात्रा पर गए थे। आरोप है कि रास्ते में दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी, जिसे उसी समय समाप्त कर दिया गया था।

आरोप है कि मंगलवार को दूसरे पक्ष के लोग उनके घर में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए परिजनों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है।