इच्छा पूरी करने के लिए खेरेश्वर मंदिर में चढ़ाया मीट, अलीगढ़ में सरकारी शिक्षक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मनोकामना पूरी करने की चाह में खेरेश्वर मंदिर में मीट चढ़ाने के आरोप में सरकारी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने अजीबोगरीब वजह बताई है। उसका कहना है कि सपने में किसी शक्ति ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था। इसी के चलते वह मंदिर में मीट चढ़ाने पहुंचा था। पुलिस ने आरोपित अनवरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है।

एसपी सिटी आदित्य बंसल के अनुसार, आरोपित अनवरुद्दीन की उम्र करीब 47-48 वर्ष है। वह पेशावा थाना क्षेत्र के गणेशपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है। पूछताछ में उसने बताया कि वह पिछले 10-15 साल से खेरेश्वर मंदिर आता रहा है। उसके मुताबिक, उसे सपने में किसी शक्ति का आदेश मिला था कि अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए मंदिर में मीट चढ़ाए।

इसी मान्यता के चलते वह मीट और कोल्ड ड्रिंक लेकर मंदिर पहुंचा और चढ़ावा चढ़ाया। उसने अपने कृत्य के समर्थन में कामाख्या और बैजनाथ जैसे धार्मिक स्थलों पर भी मीट चढ़ाने की परंपरा का जिक्र किया। मंदिर की ओर से प्रहलाद गिरि ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि अनवरुद्दीन ने पिछले शनिवार को भी मंदिर की प्रतिमा पर मीट चढ़ाया था। मंगलवार को दोबारा ऐसा करने पर विरोध किया गया तो आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी।