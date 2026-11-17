जागरण संवाददाता, अलीगढ़। भारतीय सेना में तैनात 26 वर्षीय नायक करन चौधरी उर्फ सौरभ का पार्थिव शरीर श्रीनगर से दिल्ली पहुंच चुका है। कुछ देर बाद एंबुलेंस से अतरौली लाया जाएगा। मथुरा से आई सेना की टुकड़ी सलामी देगी। इसके बाद सैन्य वाहन से पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सिरसा पहुंचेगा।

पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने से पहले ही जवान के आवास पर ग्रामीणों और परिचितों की भीड़ जुट गई है। हर कोई अपने लाल के अंतिम दर्शन के इंतजार में है। थानाध्यक्ष रेखा गोस्वामी पुलिसकर्मियों के साथ जवान के आवास पर पहुंचीं। गांव में शोक का माहौल है।