अलीगढ़ के शमशाद मार्केट में टिफिन को लेकर दुकान पर हमला, 20-25 लोगों ने घेरकर की मारपीट

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सिविल लाइंस क्षेत्र के शमशाद मार्केट में दुकान पर कई लोगों के हमला करने और मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

वीडियो में बड़ी संख्या में लोग एक दुकान पर हमला करते और दुकानदार व उसके परिवार के सदस्यों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मौके पर पुलिस भी थी लेकिन हमलावर नहीं रुके। अब मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

शमशाद मार्केट में फैजान बहादुर के परिवार की तीन दुकानें हैं। इनमें जनरल स्टोर, गारमेंट्स और टॉय की दुकान शामिल हैं। आलमबाग क्षेत्र का एक युवक अंडे बेचने का काम करता है। उसने फैजान की दुकान पर दो दिन पहले अपना टिफिन रख दिया था। बाद में टिफिन गायब होने को लेकर युवक की दुकानदार से कहासुनी हो गई।