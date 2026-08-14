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    अलीगढ़ के शमशाद मार्केट में टिफिन को लेकर दुकान पर हमला, 20-25 लोगों ने घेरकर की मारपीट

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 10:17 AM (IST)

    अलीगढ़ के शमशाद मार्केट में एक दुकान पर टिफिन विवाद को लेकर 20-25 लोगों ने हमला कर दुकानदार और उसके परिवार से मारपीट की। ...और पढ़ें

    अलीगढ़ के शमशाद मार्केट में टिफिन को लेकर दुकान पर हमला।

    अलीगढ़ के शमशाद मार्केट में टिफिन को लेकर दुकान पर हमला।

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    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सिविल लाइंस क्षेत्र के शमशाद मार्केट में दुकान पर कई लोगों के हमला करने और मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

    वीडियो में बड़ी संख्या में लोग एक दुकान पर हमला करते और दुकानदार व उसके परिवार के सदस्यों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मौके पर पुलिस भी थी लेकिन हमलावर नहीं रुके। अब मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

    शमशाद मार्केट में फैजान बहादुर के परिवार की तीन दुकानें हैं। इनमें जनरल स्टोर, गारमेंट्स और टॉय की दुकान शामिल हैं। आलमबाग क्षेत्र का एक युवक अंडे बेचने का काम करता है। उसने फैजान की दुकान पर दो दिन पहले अपना टिफिन रख दिया था। बाद में टिफिन गायब होने को लेकर युवक की दुकानदार से कहासुनी हो गई।

    फैजान के अनुसार, युवक उसी दिन अपना टिफिन वापस ले गया था और इसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ। आरोप है कि गुरुवार की रात युवक अपने परिवार के करीब 20-25 लोगों को लेकर दुकान पर पहुंच गया।

    इसके बाद वहां मारपीट शुरू हो गई। फैजान का कहना है कि आरोपितों ने पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट की। उसके छह साथियों को घेरकर पीटा।

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    हमला करने वाले अधिकांश लोग टोपी और दाढ़ी वाले थे। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है।

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