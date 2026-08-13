हडपसर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस के सेकेंड एसी में 35 घंटे उबलते रहे यात्री, चलती ट्रेन में किया हंगामा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Hadapsar Muzaffarpur Express Ac Failure: हडपसर से मुजफ्फरपुर आने वाली ट्रेन संख्या 15590 के सेकेंड एसी (A-3) कोच में सफर कर रहे यात्री भीषण गर्मी और उमस से बेहाल रहे।

एसी बंद रहने के कारण यात्रियों को करीब 35 से 36 घंटे तक भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार अनदेखी से गुस्साए यात्रियों का आक्रोश चलती ट्रेन में फूट पड़ा और उन्होंने जमकर हंगामा किया।

समस्या का समाधान नहीं

यात्रियों का आरोप है कि पुणे के पास हडपसर से सफर शुरू होने के साथ ही एसी में तकनीकी खराबी आ गई थी। रास्ते भर कई बार रेलवे अटेंडेंट और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। यात्रियों ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर कोच स्टाफ ने उनके साथ बदसलूकी की।

तापमान रिपोर्ट में हेरफेर का आरोप यात्री मोनिका कुमारी और दिवेश समेत अन्य सहयात्रियों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि जब गर्मी को लेकर विरोध जताया गया तो कर्मचारियों ने बाहर से दूसरा टेंपरेचर मीटर लाकर 21 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखाया। इसी फर्जी रिपोर्ट को अधिकारियों को भेजकर सब कुछ सामान्य होने का दावा किया जाता रहा।